В Литве заявили о готовности поставить на Украину летальное оружие

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс готов поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу летального оружия. Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет РИА Новости.

Глава военного ведомства не уточнил, какое именно вооружение Литва передаст Украине. «Это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик», — отметил он.

Анушаускас также подчеркнул, что «дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета».

Ранее во время встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о подписании взаимного соглашения об оборонных поставках между Вашингтоном и Вильнюсом. Он также назвал европейскую страну «маяком демократии».