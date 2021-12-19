Подросток до смерти избила палкой отчима подруги

В Черкасской области Украины 16-летняя школьница до смерти избила 43-летнего отчима своей подруги, сообщается на сайте Национальной полиции области.

Тело мужчины обнаружили во дворе его дома. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он погиб в результате нанесенных тяжких телесных повреждений. Следователям удалось установить, что 43-летнего мужчину избила девочка, находящаяся у него в гостях. У них возник конфликт, в ходе которого подросток била его руками, ногами и деревянной палкой. Подозреваемая созналась в содеянном. Ей грозит тюремный срок от семи до десяти лет.

Ранее стало известно, что в элитной гимназии в Ногликах на Сахалине две ученицы восьмого класса заявились в школу с хоккейной клюшкой и избили ей свою одноклассницу. Таким образом российские подростки отомстили девочке за то, что та «сдала» их, рассказав учителю о том, что школьницы курили в туалете.