Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Подросток до смерти избила палкой отчима подруги

На Украине 16-летняя девочка до смерти избила отчима своей подруги

Фото: Pixabay

В Черкасской области Украины 16-летняя школьница до смерти избила 43-летнего отчима своей подруги, сообщается на сайте Национальной полиции области.

Тело мужчины обнаружили во дворе его дома. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он погиб в результате нанесенных тяжких телесных повреждений. Следователям удалось установить, что 43-летнего мужчину избила девочка, находящаяся у него в гостях. У них возник конфликт, в ходе которого подросток била его руками, ногами и деревянной палкой. Подозреваемая созналась в содеянном. Ей грозит тюремный срок от семи до десяти лет.

Ранее стало известно, что в элитной гимназии в Ногликах на Сахалине две ученицы восьмого класса заявились в школу с хоккейной клюшкой и избили ей свою одноклассницу. Таким образом российские подростки отомстили девочке за то, что та «сдала» их, рассказав учителю о том, что школьницы курили в туалете.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британия отказалась отправлять военных на помощь Украине при «вторжении» России
Создатели Cyberpunk 2077 откупились от подавших на них в суд инвесторов
Популярный у россиян овощ оказался «строительным материалом» для костей
Раскрыта причина убийства мужчины в Новой Москве
Пентагон обвинили в занижении числа погибших мирных жителей в Сирии и Ираке
Назван полезный для пищеварения продукт
В Турции рассказали о попытках подорвать ее отношения с Россией
Финансист назвал экономические тенденции 2022 года
Попавший на «Миротворец» экс-замглавы МВД Украины опроверг гражданство России
Названы простые способы облегчить симптомы гриппа и ОРВИ
Россия предупредила НАТО о режиме создания контругроз
Диетолог перечислила снижающие холестерин продукты
Друзья выиграли в лотерею 400 миллионов рублей и попали в тюрьму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter