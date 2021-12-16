Мстительные российские подростки избили одноклассницу хоккейной клюшкой

В элитной гимназии в Ноглинках на Сахалине две ученицы восьмого класса заявились в школу с хоккейной клюшкой и избили ей свою одноклассницу, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Таким образом российские подростки отомстили девочке за то, что та «сдала» их, рассказав учителю о том, что школьницы курили в туалете. Пострадавшая получила ушибы головы и тела. Никто из одноклассников, находящихся во время инцидента рядом, не стал вмешиваться в драку и помогать девочке несмотря на то, что нападавшие давно занимаются буллингом детей в учебном заведении.

Родители избитой восьмиклассницы написали заявление в полицию. Сообщается, что родственники малолетних зачинщиц предложили пострадавшей стороне решить дело «по-тихому».

Ранее стало известно, что в поселке Неклюдово 17-летний подросток попытался заживо сжечь сверстника из-за того, что тот случайно облил его пивом. Нетрезвый злоумышленник избил приятеля. Подросток убежал от обидчика, но подозреваемый настиг потерпевшего у железной дороги, оглушил его и облил легковоспламеняющейся жидкостью.