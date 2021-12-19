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Франция оценила возможность холодной войны с Россией

Министр обороны Франции Флоранс Парли: мы не хотим возвращения к холодной войне

Фото: Reuters

Министр обороны Франции Флоранс Парли ответила на вопрос о том, какие меры может принять Запад против России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. В разговоре с газетой Journal de Dimanche она оценила возможность начала холодной войны с Россией.

Глава ведомства заявила, что если конфликт между Россией и Украиной усугубится, то Париж намерен ужесточить санкции против Москвы. Также, по словам Парли, в случае эскалации ситуации Запад может «политически изолировать» Россию.

Министр отметила, что все стороны конфликта должны сохранять хладнокровие. «Мы не хотим возвращения к холодной войне», — подчеркнула она, уточнив, что Франция выступает за поддержание диалога с Россией.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию соседом, который порой бывает невыносим. При этом он заявил, что всегда нужно действовать во благо общих интересов и продолжать диалог.

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Евгения Наумова
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