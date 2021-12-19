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В российском городе водитель выбросил пенсионерку из автобуса

В Екатеринбурге водитель выбросил пенсионерку с тростью из автобуса

Кадр: @ekat01

В Свердловской области начали проверку после публикаций СМИ о выброшенной из автобуса пенсионерке, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

В социальных сетях Екатеринбурга набирает популярность ролик, в котором водитель общественного транспорта вместе с еще одним мужчиной, вероятно кондуктором, выволок из салона пожилую женщину с тростью. Затем мужчины вернулись в транспортное средство, а пенсионерка осталась лежать на дороге. По данным журналистов, причиной такого поступка могло стать то, что бабушка долго поднималась по ступенькам.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург организована проверка», — отметили в ведомстве. Правоохранительные органы дадут оценку действиям работников автотранспортного предприятия.

В феврале в Смоленске водитель маршрутного автобуса выгнал школьника на мороз из-за крупной купюры.

Алия Шарафутдинова
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