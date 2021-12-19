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Эвакуированные в Россию афганцы поблагодарили Минобороны за возвращение

Граждане Афганистана, прибывшие в Россию 18 декабря, поблагодарили Минобороны

Кадр: @mod_russia

Эвакуированные в Россию афганцы поблагодарили Минобороны за возвращение. Около 200 человек были вывезены из страны самолетами Ил-76 российского военного ведомства и прибыли на аэродром Чкаловский в субботу, 18 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Один из прилетевших отметил, что ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной и нестабильной, возникают сложности с рабочими местами.

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«Спасибо Министерству обороны и в целом России за возможность вернуться в Россию и продолжать учиться в магистратуре. В целом ситуация в Афганистане сейчас опасная. Работы нет, люди боятся будущего, не знаю, что будет дальше», — добавил он.

Ранее Минобороны России направило в Афганистан три самолета военно-транспортной авиации с гуманитарной помощью. Авиационная группировка была создана министром обороны Сергеем Шойгу. Самолеты перевезли гуманитарный груз весом 36 тонн «для населения Афганистана», в том числе продукты питания и лекарства.

Марина Совина
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