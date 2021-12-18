Россия отправила гуманитарную помощь в Афганистан

Минобороны России направило в Афганистан три самолета военно-транспортной авиации с гуманитарной помощью, один из них совершил посадку в аэропорту Кабула. Об этом сообщает ТАСС.

Авиационная группировка была создана министром обороны Сергеем Шойгу. На каждом из самолетов перевозится гуманитарный груз «для населения Афганистана».

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал о возможности предоставления кредита афганскому правительству. По словам дипломата, Москва может пойти на подобный шаг, если решение примет президент России Владимир Путин. Спецпредставитель подчеркнул, что именно Запад заморозил афганские активы, поэтому всю финансовую ответственность за послевоенное восстановление Афганистана должны нести США и западные страны, подчеркнул Кабулов.

После прихода к власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) афганское правительство находится под санкциями. Западные банки заморозили иностранные активы Кабула по указанию Вашингтона, а работа афганских банков в системе платежей SWIFT была остановлена. При этом в начале декабря США все же разрешили своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.

