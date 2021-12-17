В МИД России рассказали о возможности предоставления кредита Афганистану

Всю финансовую ответственность за послевоенное восстановление Афганистана должны нести США и западные страны. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал о возможности предоставления кредита афганскому правительству, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва может пойти на подобный шаг, если решение примет президент России Владимир Путин. «Но вы поймите, у нас что, лишние деньги появились? Давайте с этим аккуратнее. Наш приоритет – оказание гуманитарной помощи, поставки продовольствия, предоставление конкретных продуктов и других вещей первой необходимости. То, за счет чего афганский народ может выжить этой зимой», — отметил Кабулов.

Спецпредставитель подчеркнул, что именно Запад заморозил афганские активы. «Это не талибские (Талибан, запрещен в России) деньги, а деньги афганского народа. А Россия сейчас занимает высокоморальную позицию, мы уже помогаем Афганистану гуманитарными поставками», — заключил он.

Ранее Кабулов заявил, что Россия добивается, восстановления подключение афганских банков к международной системе платежей SWIFT, поскольку это препятствует помощи населению. Он отметил, что нужно спасать афганцев не дожидаясь, пока начнут умирать взрослые и дети.

После прихода к власти движения «Талибан» афганское правительство находится под санкциями. Западные банки заморозили иностранные активы Кабула по указанию Вашингтона, а работа афганских банков в системе платежей SWIFT была остановлена. При этом в начале декабря США все же разрешили своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.