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Россия поборется за подключение Афганистана к SWIFT

Спецпредставитель по Афганистану: Россия добивается подключения афганских банков к SWIFT

Фото: Afghanistan bank / Reuters

Россия добивается, чтобы западные страны восстановили подключение афганских банков к международной системе платежей SWIFT, поскольку это препятствует помощи населению. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Цитату приводит РИА Новости.

«Сейчас надо спасать афганский народ, не дожидаясь, пока начнут умирать дети и взрослые. В Кабуле выпал первый снег, а зимы в последние десятилетия бывают там очень суровые. А топить нечем, есть нечего», — пояснил он.

Кроме того, отключение от SWIFT доставляет трудности и самим США, убежден Кабулов: исполнительная власть не может напрямую помогать афганскому народу. По этой причине Москва считает важным бороться за то, чтобы облегчить возможности оказания помощи афганцам.

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Елизавета Наумова
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