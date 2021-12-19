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Сбежавший из Украины Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем

Экс-президент Украины Порошенко встретился в Стамбуле с патриархом Варфоломеем

Фото: Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который якобы сбежал из страны после попыток сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса, прилетел в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщается на сайте его политической партии «Европейская солидарность».

Их встреча продолжалась около двух часов. В ходе разговора собеседники поговорили о перспективах Православной церкви Украины (ПЦУ), а также обсудили возможность ее признания другими православными церквями.

«Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встречу с президентом Байденом (Джо Байден, президент США — Прим. ред.), где они очень много говорили об Украине. Я очень благодарю его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священного Синода за такое огромное внимание, которое его Всесвятость демонстрирует в отношении Украины», — рассказал экс-президент.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому повторение судьбы экс-главы государства Петра Порошенко, который покинул страну после обвинений в государственной измене. Кучеренко добавил, что ему «крайней неприятно с моральной точки зрения» наблюдать ситуацию с Порошенко, который в 2014 году пользовался небывалым доверием.

Марина Совина
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