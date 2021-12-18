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Зеленскому предрекли судьбу покинувшего Украину Порошенко

Депутат Верховной Рады Кучеренко заявил, что Зеленский может повторить судьбу Порошенко

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому повторение судьбы экс-главы государства Петра Порошенко, который покинул страну после обвинений в государственной измене. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года, или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена», — заявил депутат в интервью телеканалу «Наш».

Кучеренко добавил, что ему «крайней неприятно с моральной точки зрения» наблюдать ситуацию с Порошенко, который в 2014 году пользовался небывалым доверием.

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Ранее в сети появилось видео с Порошенко накануне отъезда из страны. На кадрах видно, как сотрудник ГБР пытается вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако политик его игнорирует и садится в машину.

17 декабря сообщалось, что Порошенко покинул страну и отправился в турне в Турцию и Польшу. Отмечается, что 18-19 декабря он проведет в Турции ряд встреч, а 20-21 декабря примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО» в Польше.

В начале октября украинское руководство заподозрило бывшего президента страны в государственной измене. Украинские правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают его вину в госизмене. На этих записях фигурировал и экс-президент.

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Никита Савин
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