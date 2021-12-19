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Порошенко потребовал реакции Киева на проект России по гарантиям безопасности

Порошенко: Киев должен отреагировать на предложения России по гарантиям безопасности

Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальный Киев должен первым отреагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности. Об этом в воскресенье, 19 декабря, он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, «кремлевские прихоти "гарантий безопасности" уходят далеко за рамки двусторонних отношений» между США и Россией, а также «напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства».

«Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром», —написал Порошенко.

По этой причине на эти предложения должны реагировать все, кого это касается, а Киев — в первую очередь, считает бывший украинский лидер. Он также потребовал от властей страны «не прятаться в карпатских горах», а быть на передовой жизни мира.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. В них содержатся, в частности, призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на Восток.

В рамках соглашений по безопасности Россия также предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину и не включать Киев в состав организации.

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Евгения Куликова
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