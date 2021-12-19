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Американские сенаторы разругались из-за «Северного потока-2»

Американский сенатор Круз поругался со своим коллегой Сволвеллом и назвал его мальчиком

Фото: Stefan Sauer / Reuters

Американский конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл разругался со своим коллегой, сенатором-республиканцем Тедом Крузом, из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на предложение Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе Сволвелл написал в своем аккаунте в Twitter: «Это. Не. Демократия».

«Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» — продолжил он.

Круз среагировал на пост и перешел на неформальный тон общения. «Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», — написал он в ответ.

Ранее в декабре стало известно, что Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2» до 14 января 2022 года. Об этом сообщил лидер демократов в верхней палате Чак Шумер.

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Мария Гейн
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