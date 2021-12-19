Женщина необычно сообщила партнеру о беременности и рассердила его

Блогерша с ником @oh_yeahitsrobbie2 показала в TikTok, как необычно сообщила своему партнеру о том, что она ждет ребенка. Тиктокерша спрятала положительный тест на беременность на тарелку мужчины под его еду. Сюрприз рассердил ее партнера: он счел такой способ рассказать о беременности негигиеничным. В комментариях к ролику многие юзеры TikTok поддержали мужчину и высмеяли блогершу.

«Спрятала тест на беременность под его вафли, не ожидала, что он так отреагирует», — написала @oh_yeahitsrobbie2 поверх ролика. На кадрах было видно, как ее партнер разрезал мягкие вафли и обнаружил лежавший под ними тест. Мужчина отреагировал на сюрприз недоумением и недовольством. Он заявил @oh_yeahitsrobbie2, что она предварительно помочилась на тест. Женщина попыталась оправдать себя, уточнив, что использовала иной вид теста на беременность, но не убедила партнера. «Ты испортила мою еду!» — возмутился он, посчитав сюрприз не соответствующим нормам гигиены.

Видео @oh_yeahitsrobbie2 собрало больше двух с половиной миллионов просмотров и тридцати тысяч комментариев. Многие пользователи соцсети под роликом встали на сторону партнера блогерши. «Я бы тоже рассердилась, если бы мне подали вафли с мочой», «Ты не могла придумать идею получше?», «Я определенно понимаю этого парня», — посмеялись зрители. Некоторые юзеры написали, что тиктокерше стоило не прятать тест на беременность под тарелкой мужчины, а положить его в подарочную коробку и вручить ее в подарок на Рождество.

Ранее другая блогерша рассказала в TikTok, как бросила своего бойфренда после того, как заметила на фотографии с ним презерватив. Девушка сочла, что партнер ей изменяет.