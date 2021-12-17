Блогерша увидела одну деталь на фото с бойфрендом и бросила его

Блогерша Петра Хендрикс (Petra Hendrikse) заподозрила своего бойфренда в измене, увидев его фотографии, которую она получила от знакомого. На серию роликов с ее историей, опубликованную в начале октября в TikTok, обратили внимание журналисты издания Mirror в среду, 15 декабря.

По словам девушки, недавно ее парень отправился вместе с друзьями в поездку и в какой-то момент перестал отвечать на сообщения и звонки. Хендрикс связалась с его лучшим другом, и тот отправил блогерше снимок ее бойфренда, спящего в кровати. На фотографии она заметила одну деталь, которая заставила ее заподозрить молодого человека в неверности: в постели она увидела презерватив.

Когда Хендрикс рассказала парню об увиденном, то он попытался убедить ее, что это был розыгрыш. Однако вскоре его знакомый отправил ей новый снимок. На фотографии бойфренд блогерши лежал в постели, а рядом с ним была незнакомая ей девушка. После этого Хендрикс решила бросить своего возлюбленного.

В комментариях к роликам пользователи поддержали решение девушки расстаться с парнем. «Это не был розыгрыш. Он точно изменил тебе», «Мне кажется, его друг пытался помочь тебе», «Очень жаль, что так получилось. Мой бывший парень был точно таким же. Это точно был не розыгрыш», — написали юзеры.

Ранее другая блогерша рассказала, как стала жертвой розыгрыша мужчины, который пригласил ее на свидание. Девушка объяснила, что знакомый предложил ей одеться в нелепые костюмы, но сам в итоге появился в обычной одежде.