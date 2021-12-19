Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья

Нидерландские ученые нашли в подвесках и масках для сна против 5G ионизирующее излучение

Фото: Unsplash

Ученые Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили об опасности аксессуаров, защищающих от воздействия 5G. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS).

Согласно результатам исследования, в браслетах, квантовых подвесках и масках для сна обнаружено ионизирующее излучение. Ученые подчеркнули, что измеренный уровень радиации в украшениях низок, а риск возникновения проблем со здоровьем невелик. В то же время длительное непрерывное ношение может быть опасно для здоровья в долгосрочной перспективе. В частности, ионизирующее излучение может вызвать покраснение кожи.

В связи с этим потребителям рекомендовано отказаться от использования предметов, которые насыщены «отрицательными ионами». При этом голландский регулятор подчеркнул, что данное предупреждение не относится к ионным очистителям воздуха. Продавцы аксессуаров против 5G также уведомлены, что их продукция запрещена.

Ранее специалисты Ericsson заявили, что внедрение 5G положительным образом скажется на экологии. Эксперты объяснили, что благодаря более эффективному способу передачи данных количество выбросов углекислого газа в среду сократится.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
Назван самый популярный алкогольный напиток на новогоднем столе
В Германии рассказали о «головной боли» из-за «Северного потока-2»
Участница «Детского Евровидения» от России прокомментировала свое выступление
Московские врачи дали прогноз по окончанию пандемии
Раскрыта предварительная причина ЧП на шахте в Кузбассе
Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья
Ковальчук подвел итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала
Расчлененное тело пенсионерки нашли в квартире на северо-западе Москвы
В «Роскосмосе» опровергли информацию о банкете за шесть миллионов рублей
Фармацевт рассказала об опасности популярного болеутоляющего
Тела двух человек обнаружили в московской квартире
В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter