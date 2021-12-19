Аксессуары против 5G оказались опасны для здоровья

Ученые Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили об опасности аксессуаров, защищающих от воздействия 5G. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS).

Согласно результатам исследования, в браслетах, квантовых подвесках и масках для сна обнаружено ионизирующее излучение. Ученые подчеркнули, что измеренный уровень радиации в украшениях низок, а риск возникновения проблем со здоровьем невелик. В то же время длительное непрерывное ношение может быть опасно для здоровья в долгосрочной перспективе. В частности, ионизирующее излучение может вызвать покраснение кожи.

В связи с этим потребителям рекомендовано отказаться от использования предметов, которые насыщены «отрицательными ионами». При этом голландский регулятор подчеркнул, что данное предупреждение не относится к ионным очистителям воздуха. Продавцы аксессуаров против 5G также уведомлены, что их продукция запрещена.

Ранее специалисты Ericsson заявили, что внедрение 5G положительным образом скажется на экологии. Эксперты объяснили, что благодаря более эффективному способу передачи данных количество выбросов углекислого газа в среду сократится.