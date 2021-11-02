Влияние 5G на экологию объяснили

Внедрение 5G положительным образом скажется на экологии. Об этом сообщается в актуальном отчете Ericsson, опубликованном на сайте компании.

В документе Ericsson говорится, что благодаря более эффективному способу передачи данных, количество выбросов углекислого газа в среду сократится. При активном внедрении 5G в четырех наиболее «грязных» секторах — электроэнергетика, транспорт, производство и строительство — количество выбросов CO2 в европейском регионе сократится на 55-170 миллионов тонн. Это эквивалентно удалению с дорог 35 миллионов автомобилей.

Специалисты компании объяснили, что к 2030 году переход на 5G поможет сократить выбросы углекислого газа в странах Евросоюза примерно на 550 миллионов тонн в год. «Возможность подключения к сети напрямую позволит перейти к более экологичному будущему с низким уровнем выбросов углерода и повлияет на достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году», — отметили авторы.

Ученые подчеркнули, что развертывание стандарта пятого поколения необходимо форсировать. По оценке специалистов, в настоящий момент связь 5G доступна лишь 15 процентам жителей планеты. «При таких темпах мы упустим шанс полностью использовать потенциал 5G для борьбы с изменением климата», — подытожили авторы и призвали правительства стран стимулировать развитие сетевой инфраструктуры.

Ранее ученые сообщили, что сокращения выбросов углеводорода в атмосферу недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Специалисты призвали контролировать выделение другого парникового газа — метана.