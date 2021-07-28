США решили потратить миллионы долларов на борьбу с отрыжкой

Морская научная лаборатория штата Мэн (Maine marine science lab) в США добилась финансирования проекта по сокращению выбросов от крупного рогатого скота. На изучение нового приема борьбы с коровьей отрыжкой, которая содержит мощный парниковый газ, потратят пять миллионов долларов, сообщает Associated Press.

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Американские ученые детально проверят гипотезу, над которой работают несколько лет. Она заключается в том, что пища на основе морских водорослей помогает сократить количество выделяемого в процессе жизнедеятельности коров метана. Грант на экологические цели лаборатория получила от благотворительного фонда Шелби Каллома Дэвиса (Shelby Cullom Davis Charitable Fund).

Руководитель проекта Николь Прайс (Nichole Price) отметила, что дополнительные средства помогут исследователям вести разработки в глобальном масштабе. Лаборатория уже имеет за спиной успешные испытания кормов на отдельных стадах коров. Следующим этапом станет поиск методики включения добавки из водорослей в корма, доступные сельскохозяйственным предприятиям по всему миру.

Животноводство является одним из главных источников разрушительных для природы парниковых газов. На данный сектор экономики приходится около 15 процентов вредных выбросов. Метан из отрыжки и дыхания коров в 80 раз опаснее CO2 (углекислого газа) для атмосферы. В апреле европейская компания Mootral предложила подкармливать скот чесночно-цитрусовой добавкой. В свою очередь, американский пищевой гигант Cargill заявил о выпуске специальных намордников для коров.

