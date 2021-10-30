Белоруссия попросила Россию поделиться 5G

Минсвязи Белоруссии обратилось в Минцифры РФ с просьбой «поделиться» сетями 5G в приграничных районах. Об этом пишут «Известия».

Республика нуждается в этих частотах для запуска сетей мобильных сетей пятого поколения. Однако на расстоянии примерно 250 километров от границы сигнал российских передатчиков цифрового телевидения создает помехи базовым станциям.

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В связи с этим Минск просит провести координацию частот 700 МГц. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким пояснил изданию, что такие работы ведутся, но на освобождение частот потребуется до двух лет.

4 октября специалисты «Сколково» успешно запустили первую в России автономную частную сеть 5G, которая полностью работает на российском программном обеспечении. По словам руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрия Лаконцева, сеть уже испробовали и признали работоспособной. Ее развернули на специальном софте на выделенной для института полосе.

Минувшим летом стало известно, что доступ в дома россиян захотели упростить для внедрения 5G. Это предусмотрено планом по стимулированию инвестиционной активности российских сотовых операторов, разработанным рабочей группой по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика».