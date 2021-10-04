В России успешно запустили первую частную сеть 5G на отечественном ПО

В «Сколково» запустили первую в России автономную частную сеть 5G на отечественном ПО

Специалисты «Сколково» успешно запустили первую в России автономную частную сеть 5G, которая полностью работает на российском программном обеспечении. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сеть развернута на специальном софте от Сколтеха на специально выделенной для института полосе. Сеть уже испробовали и признали работоспособной.

«В Сколтехе развернули и запустили автономную (standalone) частную сеть пятого поколения в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Сколковского института науки и технологий.