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В «Роскосмосе» опровергли информацию о банкете за шесть миллионов рублей

«Роскосмос» опроверг сообщения о шестимиллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В «Роскосмосе» опровергли информацию о шестимиллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сообщения о расходах в шесть миллионов рублей ложные — на самом деле на еду и питание было потрачено не больше 500 тысяч. В госкорпорации также сообщили, что сожалеют о желании «определенных лиц дискредитировать работу российских научных коллективов».

Церемония вручения премий имени Юрия Гагарина в области космической деятельности состоялась 29 ноября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Награждение происходит один раз в пять лет начиная с 2011 года, лауреатом может стать российский коллектив, который совершил выдающееся достижение и проявил особые заслуги в этой области.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о стоимости путевок на космодром Восточный. Стоимость посещения не превышает 10 тысяч рублей для взрослых и пяти тысяч рублей — для детей, сообщили в пресс-службе корпорации.

Марина Совина
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