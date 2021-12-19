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Рианна снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов

Певица Рианна снялась в откровенном костюме собственного бренда Savage X Fenty

Фото: @badgalriri

Американская поп-певица и предпринимательница Рианна поделилась фотографиями в откровенном наряде и взволновала пользователей сети. Соответствующая серия появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 33-летняя знаменитость позирует в зеленом костюме собственного бренда Savage x Fenty, состоящем из бюсгальтера стоимостью 32 доллара (2,3 тысячи рублей) и брюк с широкими штанинами за 64 доллара (4,7 тысячи рублей). Ее образ дополнили бусы на шее. Волосы звезды заплетены в косы, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире!», «Рианна, я люблю тебя!», «Моя богиня! Как всегда прекрасна», «Невероятная женщина», «Я в восторге от тебя, ты очень красивая», — писали они.

В ноябре Рианна снялась в пижаме с вырезом на ягодицах. Знаменитость запечатлели в бюстгальтере и голубой пижаме в клетку, состоящей из оверсайз-рубашки и коротких шорт на шнуровке. На размещенных кадрах видно, что нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы.

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Таисия Косинцева
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