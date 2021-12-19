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Министр обороны ФРГ призвала к персональным санкциям против руководства России

Министр обороны Германии Ламбрехт: следует ввести санкции против руководства России

Фото: Reuters

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала ввести персональные санкции против руководства России в случае, если Москва пойдет на обострение конфликта с Киевом. С такой инициативой она выступила в ходе интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

«На данный момент мы должны наметить целью [санкций президента России Владимира] Путина и его окружение», — заявила глава Минобороны Германии.

Она пояснила, что таким образом лица, «ответственные за агрессию», смогут на себе прочувствовать последствия своих действий. Для этого, считает Ламбрехт, германские власти должны использовать полный набор средств, которые имеются в их распоряжении — и дипломатических, и экономических.

«Мы должны исчерпать все возможности для того, чтобы остановить эскалацию. Сюда относятся и угрозы жестких санкций», — подчеркнула министр.

Ранее в декабре новый канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, что лидеры стран Европейского союза подготавливают меры на случай военного конфликта России и Украины. При этом он подчеркнул, что «это только подготовка на случай, до которого не должно доходить».

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Варвара Кошечкина
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