Миру предрекли неминуемое возвращение на «социалистические рельсы»

Журналист, главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что мир был не готов к Советскому Союзу. Он предрек неминуемый возвращение всего мира к социализму отметив, что СССР был государством, опережавшим свое время.

По его мнению, распад СССР стал мировой катастрофой и преступлением, за которое никто так и не ответил. Он отметил, что государство обогнало свое время: сегодня мир все больше разворачивается в сторону идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз. «Только оказалось, что на это потребовалось на сто с лишним больше лет, чем ожидалось», — подчеркнул эксперт.

Как пример он привел Китай, у которого, по его словам, Новая экономическая политика (НЭП) растянулась почти на век, однако при этом они никуда не торопятся. Специалист считает, что рано или поздно мировая экономика перейдет на «социалистические рельсы», однако он заверил, что это обретет иную форму, отличающуюся от той, которая была в Советском Союзе.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал результаты опроса, согласно которым 49 процентов россиян хотели бы вернуться в СССР. По его словам, дело в том, что многое забывается с течением времени, и в действительности никто бы не хотел снова оказаться в прошлом, когда, к примеру, были абсолютно пустыми полки магазинов, а люди находились в подавленном настроении.