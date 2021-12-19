РФПИ допустил бесплатную поставку «Спутника V» в Африку

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» может быть безвозмездно передан странам Африки, где в настоящее время широко распространяется омикрон-штамм COVID-19. Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет ТАСС.

Ранее РФПИ также сообщил, что вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму омикрон и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Эффективность вакцины отметил и президент России Владимир Путин.

17 декабря президент России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса, и Москва готова поделиться препаратом «Спутник Лайт» для бустерной ревакцинации в других странах, в том числе в Европе.