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Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 75 человек

На Филиппинах из-за тайфуна Раи погибли 75 человек и 300 тыс. покинули свои дома

Фото: @seung1nism

По меньшей мере 75 человек стали жертвами сильнейшего тайфуна Раи на Филиппинах, еще 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на данные властей.

Губернатор провинции на острове Бохол Артур Яп заявил в Facebook о 49 погибших, еще 10 человек пропали без вести, 13 получили ранения. Он отметил, что ему отчитались только 21 мэр из 48, поскольку во множестве провинций отсутствует связь.

Скорость ветра достигает 195 километров в час. В пострадавшие районы власти направляют военных, полицейских, пожарных и сотрудников береговой охраны. На остров отплыл корабль военно-морских сил Филиппин с гуманитарной помощью.

Как сообщает Inquierer, тайфун повредил линии электропередач, это привело к перебоям с водоснабжением, которое работает с помощью электрических насосов. Удар стихии также приняли на себя острова Сиаргао, Динагат и Минданао. Штормовой ветер сохранится в районе Калаянских островов в ближайшие 36 часов.

Супертайфун Раи обрушился на Филиппины 16 декабря, скорость ветра достигала 54 метров в секунду. Официальные представители страны заявили, что на предполагаемом пути следования тайфуна находится около 10 тысяч населенных пунктов. Были отменены практически все авиарейсы, остановлено морское сообщение.

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Марина Совина
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