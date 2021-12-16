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Супертайфун обрушился на Филиппины

Тысячи людей покинули свои дома из-за супертайфуна на Филиппинах

Фото: Philippine Coast Guard / Reuters

Супертайфун Раи обрушился на Филиппины, скорость ветра достигла 54 метров в секунду. Около 100 тысяч человек покинули свои дома. Ураган может нанести серьезный ущерб строениям, а также вызвать сильные наводнения и оползни в регионе. Об этом сообщает Philippine News Agency.

Официальные представители страны заявили, что на предполагаемом пути следования тайфуна находится около 10 тысяч населенных пунктов. Были отменены практически все авиарейсы, остановлено морское сообщение.

О жертвах пока не сообщается, но в национальное агентство по чрезвычайным ситуациям поступила информация об отключениях электроэнергии и наводнениях в некоторых районах.

По прогнозам, тайфун немного ослабнет по мере его движения через регион Висайи, острова Минданао и Палаван. Затем он покинет Филиппины через Южно-Китайское море и направится во Вьетнам.

Ситуация на Филиппинах осложняется пандемией коронавируса. Каждый сотый случай заражения в мире зарегистрирован в этой стране с населением 110 миллионов человек. За все время пандемии там заболели почти 3 миллиона, а умерли — 50 тысяч человек. Процесс вакцинации осложняется различными инцидентами. Недавно почти 150 тысяч доз вакцин против коронавируса от различных производителей были уничтожены в результате крупного пожара.

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Дмитрий Сотак
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