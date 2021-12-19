Глава Татарстана отреагировал на спиливание православного креста с могилы

Глава Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на спиливание православного креста с могилы мужчины на сельском кладбище. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, глава региона остался недоволен разъяснениями, которые ему были предоставлены местной администрацией. Он обвинил чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за несвоевременную реакцию на произошедшее.

«Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона», — заявил Минниханов, добавив, что Татарстан всегда был и останется местом, где с «разным уважениям относятся к представителям всех религий».

Он поручил главе района обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи умершего.

Об инциденте стало известно ранее. По словам родственников, мужчина умер в сентябре 2021 года. Когда его решили хоронить в Актаныше, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест. Несмотря на то, что кладбище не являлось мусульманским, он предполагал, что местные крест снесут.