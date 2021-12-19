США уличили в потере интереса к НАТО и желании оставить себе Европу как трофей

Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Украина.ру» уличил США в том, что они теряют свой интерес в Североатлантическом альянсе, сосредоточившись на создании второго НАТО — оборонного альянса AUKUS. Европу же, по его мнению, Вашингтон желат оставить себе в качестве трофея.

Ранее президент США Джо Байден пообещал отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в том случае, если Россия вторгнется на Украину.

«Это, я думаю, не связано только с конфликтом в Украине. Американцы хотят оставить при себе трофей — Европу, которая становится все больше и больше экономическим конкурентом США. И Америка, я думаю, теряет интерес к НАТО, она создает «второе НАТО» сейчас в Тихоокеанском регионе — для противостояния экспансии Китая. Китай рассматривается как более опасный соперник и конкурент, чем Россия», — заявил эксперт.

Он отметил, что США продолжают вести именно глобальную политику, поэтому они не могут позволить себе отказаться от того влияния, которое они имеют. Однако, как подчеркнул Рар, расширять свое влияние в Европе Вашингтон не планирует. Вместо этого американские военные дислоцируются в Азию.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о возможном переходе страны в режим создания контругроз. Это произойдет, если НАТО откажется от предложений России по безопасности.