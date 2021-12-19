Собянин раскрыл стоимость лечения от COVID-19 в стационаре Москвы

Лечение одного пациента, больного COVID-19, в московском стационаре в среднем обходится в 240 тысяч рублей. Стоимость раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Четверть миллиона — один больной в стационаре», — пояснил градоначальник.

Собянин уточнил также, что на пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации, как правило, приходится больше затрат, в то время как на «легких» больных — меньше.

Ранее Собянин также сообщил, что в Москве не планируется введение новых ограничений по коронавирусу перед Новым годом. При этом, по его словам, если дополнительных мер потребует эпидситуация, власти объявят об этом заранее.