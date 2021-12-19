Украинская журналистка три раза не смогла выговорить одно слово в прямом эфире

Украинская журналистка не смогла выговорить слово «архистратиг» в прямом эфире парламентского телеканала «Рада». Отрывок репортажа появился на YouTube.

Во время прямого эфира корреспондентка неправильно произнесла слово «архистратиг». «Мы находимся возле Храма Аристратрига Михаила», — сказала она. Проходившая мимо женщина поправила журналистку: «Архистратига, а не аристратрига!».

Корреспондентка извинилась перед зрителями, однако продолжила репортаж со словом «аристратрига». Женщина снова поправила ее, но журналистка и с третьего раза не смогла произнести это слово.

Ранее сообщалось, что эфир парламентского канала «Рада» сорвал бывший президент Украины Петр Порошенко. Политик ворвался в студию и обвинил канал в том, что он мешает работе депутатов. Также он заявил, что на финансирование «Рады» тратятся большие средства.