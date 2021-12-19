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«Безумству» США предсказали конец

Журналист The American Conservative Макконнелл предрек финал безобразия США через 2 года

Фото: Pixabay

Журналист Скотт Макконнелл в материале для издания The American Conservative выразил мнение, что власти США в ближайшее время прекратят разрушать общества. По его мнению, это произойдет в следующие два года.

Обозреватель подчеркнул, что любые режимы радикализма и репрессий обладают временными рамками. Например, якобинский террор во Франции продолжался пять лет. Журналист предрек финал безумства США и добавил, что «скоро придет конец безобразию».

По мнению Макконнелла, последние местные выборы в США показали перелом в сознании граждан. Жители Штатов перестали поддерживать радикальные идеи и стремления властей.

Марина Совина
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