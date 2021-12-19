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Вирусолог призвал скорее ввести для россиян штрафы за отказ от вакцинации

Вирусолог Нетесов призвал избавляться от «антиваксерных настроений» с помощью штрафов

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Российский вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал скорее ввести штрафы для россиян, которые отказываются пройти вакцинацию от коронавируса. Его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

«Я ни слова не хочу слышать про какое-то там ущемление прав людей и так далее. Надо понимать ситуацию, в которой мы все оказались и вынуждены жить», — заявил он. По мнению Нетесова, только с помощью штрафов можно избавиться от «антиваксерных настроений».

«В высокообразованном, интеллектуальном обществе ни о каких штрафах не было бы и речи, но у нас же все по-другому: ложь и вранье о вакцинации повсюду проникает, люди этому верят, это надо все останавливать!» — пояснил он.

Ранее в декабре российские ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к новому омикрон-штамму коронавируса. По словам академика РАН Виталия Зверева, некоторых людей не касается COVID-19 из-за перекрестного иммунитета. Он пояснил, что если люди встречались с одним из тех четырех типов коронавируса, которые вызывали у людей от 10 до 15 процентов всех простудных заболеваний, то сейчас они могут иметь перекрестный иммунитет.

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Мария Гейн
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