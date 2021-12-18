Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Некоторые люди могут оказаться невосприимчивы к COVID-19 из-за перекрестного иммунитета, выработанного после других коронавирусов, циркулирующих среди человечества на протяжении тысячелетий. Такое мнение в интервью Ura.ru выразили вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть еще четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 и защитить», — объяснил Скулачев. Он призвал также помнить о том, что клеточный иммунитет можно стимулировать вакциной или перенесенным заболеванием: «и то, и другое даст вам хорошую защиту».

Микробиолог Зверев также отметил, что некоторых людей не касается COVID-19 из-за перекрестного иммунитета. Он пояснил, что если люди встречались к одним из тех четырех типов коронавируса, которые вызывали у людей от 10 до 15 процентов всех простудных заболеваний, то сейчас они могут иметь перекрестный иммунитет. «Кто ими болел, не болеют COVID-19, либо болеют легко», — подчеркнул он.

При этом академик добавил, что невосприимчивость к COVID-19 у некоторых людей моет быть вызвана хорошим иммунитетом. Они могли не контактировать с больными или вирусная нагрузка оказалась небольшой, что позволило их иммунитету легко справиться с вирусом.

Ранее россиянам назвали мешающий выработке антител фактор. По данным экспертов Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс», положительно на вырабатываемый иммунитет влияют тяжелое течение коронавирусной инфекции, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких. Кроме того, специалисты выяснили, что дольше всего антитела к коронавирусу держатся у пожилых людей.

