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Россиянам рассказали о мешающем выработке антител факторе

Специалисты службы «Хеликс»: дольше всего антитела к COVID-19 держатся у пожилых людей

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Тяжелое течение коронавирусной инфекции, повышенная масса тела и высокий процент поражения легких положительно влияют на вырабатываемый иммунитет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экспертов Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы «Хеликс».

Кроме того, специалисты выяснили, что дольше всего антитела к коронавирусу держатся у пожилых людей. В свою очередь, быстрее всего их количество снижается у молодых мужчин. По мнению экспертов, на выработку антител может влиять тестостерон, который ослабляет иммунную защиту.

Исследование также подтвердило, что после перенесенного COVID-19 иммунитет держится в среднем полгода. В основу легли данные об изменении уровня специфических антител (IgG) у россиян, переболевших COVID-19. В проекте принял участие 1421 человек в возрасте от 18 до 70 лет.

Ранее американские ученые обнаружили, что беременные мальчиками хуже защищены от коронавируса.

Ксения Назарова
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