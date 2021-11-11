Выработку антител к COVID-19 у беременных связали с полом будущего ребенка

На выработку защитных антител к коронавирусу у беременных влияет пол ребенка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование американских ученых Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы.

В основу исследования легли данные о здоровье 68 беременных, из которых 38 заразились коронавирусом в течение третьего триместра. Специалисты изучили уровни защитных антител в крови испытуемых и показатели плаценты будущих матерей.

Выяснилось, что организм женщин вырабатывает меньшие титры защитных антител к COVID-19, если пол будущего плода мужской. Кроме того, беременные мальчиками также передают меньшее количество нейтрализующих антител ребенку. Это свидетельствует о том, что мужчины могут быть более уязвимы для заражения новой коронавирусной инфекцией еще в младенчестве. Ученые рекомендовали пройти вакцинацию всем женщинам, которые готовятся к беременности.

Как объяснила газете акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова, причина этого может быть в половых гормонах и гормонах, присутствующих в плаценте. Именно они влияют на активацию клеток иммунной системы. Эксперт подчеркнула, что гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, в то время как мужские оказывают иммуносупрессивный, то есть угнетающий, эффект.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь предупредил о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье. Он отметил, что данный вопрос пока является малоизученным. Однако, как уверяет специалист, вакцина против болезни не оказывает никакого отрицательного влияния.