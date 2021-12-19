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Премьер Израиля заявил о начале пятой волны коронавируса

Премьер Беннет: омикрон-штамм COVID-19 уже в Израиле, в стране началась пятая волна
Нафтали Беннет

Нафтали Беннет. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал о начале в стране пятой волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, омикрон-штамм COVID-19 уже в Израиле — от Кнессета до детских садов. При этом Беннет отметил, что пока число заражений еще не высокое, но данный вариант более заразный. «Пятая волна началась», — подчеркнул премьер.

Помимо этого, Беннет рассказал, что сделавшие третью прививку от коронавируса даже в случае заражения переносят заболевание гораздо легче. Он также добавил, что новую волну вируса предотвратить не получится, но жители могут поберечь себя во время нее, сделав прививку.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия еще полностью не вышла из четвертой волны коронавируса. «Еще полностью из нее не вышли. Еще большое количество госпитализаций», — ответил Мурашко на вопрос о четвертой волне заболеваемости вирусом.

Марина Совина
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