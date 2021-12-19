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За безопасностью в ВШЭ начнет следить бывший сотрудник ФСБ

На должность проректора по безопасности утвердили бывшего сотрудника ФСБ Сергея Рожкова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) назначили нового проректора по безопасности. Теперь на эту должность утвердили бывшего сотрудника ФСБ Сергея Рожкова, сообщили в вузе. Как отмечает РБК, это уже пятый новый проректор, назначенный в вузе за последние несколько недель.

«Сергей Рожков будет курировать дирекцию по безопасности НИУ ВШЭ. В круг его обязанностей включены организация антитеррористической защиты объектов университета, обеспечение безопасности проведения университетских мероприятий, пожарной безопасности, охрана объектов, защита информации, организация и ведение гражданской обороны, а также работы Военного учебного центра», — говорится в сообщении.

Рожков с февраля 2016 года возглавлял белгородское управление ФСБ, а до этого был первым заместителем начальника ФСБ по Татарстану.

В июле возглавлявший НИУ ВШЭ со дня создания ректор Ярослав Кузьминов ушел в отставку. Высшую школу экономики основали в 1992 году постановлением премьер-министра Егора Гайдара. Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в России.

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Платон Щукин
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