В одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на чугунном производстве — предположительно взорвался ацетиленовый баллон. Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

17 декабря сообщалось, что в Махачкале в пристройке республиканского многопрофильного медицинского колледжа взорвался бытовой газ, после чего последовало возгорание. Огнем было охвачено помещение площадью 35 квадратных метров.