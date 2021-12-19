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В одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв

На чугунном производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти взорвался ацетиленовый баллон

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на чугунном производстве — предположительно взорвался ацетиленовый баллон. Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

17 декабря сообщалось, что в Махачкале в пристройке республиканского многопрофильного медицинского колледжа взорвался бытовой газ, после чего последовало возгорание. Огнем было охвачено помещение площадью 35 квадратных метров.

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Варвара Кошечкина
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