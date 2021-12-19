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Пензенскую чиновницу задержали при передаче взятки вице-губернатору

В Пензенской области чиновницу задержали при попытке передать взятку вице-губернатору

Фото: Pixabay

В Пензенской области правоохранители задержали сотрудницу администрации Каменского района, которая пыталась передать взятку вице-губернатору региона, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По версии следователей, 16 декабря чиновница предприняла попытку передать вице-губернатору взятку в три миллиона рублей для того, чтобы он поспособствовал в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, который объявили в начале декабря. Отмечается, что вице-губернатор отказался брать ее деньги. Действия подозреваемой пресекли полицейские, изъяв при этом денежные средства. Женщина признала свою вину в ходе допроса.

Ранее стало известно, что начальник управления ГИБДД по Орловской области и двое его подчиненных оказались под следствием по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты дела ввели руководство высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие.

Марина Совина
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