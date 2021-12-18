Начальник управления ГИБДД оказался под следствием за мошенничество

Начальник управления ГИБДД по Орловской области и два его подчиненных оказались под следствием по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся необходимые следственные действия, обыски, выемки, направленные на сбор доказательсв.

Фигуранты занимали должности доцентов по совместительству на одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова. По версии следствия, они ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие.

Как отмечает РИА Новости, начальника управления ГИБДД по Орловской области зовут Александр Коршунов. По указанной статье ему грозит до шести лет тюрьмы. В УМВД сообщили, что в отношении подозреваемых назначена служебная проверка, при подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Саратовской области экс-прокурора и его брата обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, в сентябре 2020 года работник одной из районных прокуратур рассматривал жалобу на директора коммерческой фирмы.

В ходе проверки он не выявил нарушений, однако сообщил директору ложную информацию о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. За помощь в решении вопроса он запросил взятку в 70 тысяч рублей и оргтехнику еще на 183 тысячи рублей.

