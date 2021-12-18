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Начальник управления ГИБДД оказался под следствием за мошенничество

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве против начальника УГИБДД Орловской области

Фото: Globallookpress.com

Начальник управления ГИБДД по Орловской области и два его подчиненных оказались под следствием по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся необходимые следственные действия, обыски, выемки, направленные на сбор доказательсв.

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Фигуранты занимали должности доцентов по совместительству на одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова. По версии следствия, они ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие.

Как отмечает РИА Новости, начальника управления ГИБДД по Орловской области зовут Александр Коршунов. По указанной статье ему грозит до шести лет тюрьмы. В УМВД сообщили, что в отношении подозреваемых назначена служебная проверка, при подтверждении вины они понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Саратовской области экс-прокурора и его брата обвинили в покушении на мошенничество. По версии следствия, в сентябре 2020 года работник одной из районных прокуратур рассматривал жалобу на директора коммерческой фирмы.

В ходе проверки он не выявил нарушений, однако сообщил директору ложную информацию о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. За помощь в решении вопроса он запросил взятку в 70 тысяч рублей и оргтехнику еще на 183 тысячи рублей.

Марина Совина
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