Политолог описал конфликт России и НАТО словами «накануне войны»

Политолог Марат Баширов высказался об актуальных взаимоотношениях России с Североатлантическим альянсом. Он описал их словами «накануне войны» в своем Telegram-канале.

Баширов заявил, что Россия находится на грани войны с Западом. Несмотря на грядущие новогодние праздники, энергокризис в Европе и растущие цены на газ, электроэнергию, «почему-то именно сейчас генералы НАТО решили бряцать оружием». «Мы ответили ультиматумом — или сдавайте назад, или будут контрмеры», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что наиболее важные решения сейчас принимаются в США. Он выразил сомнение, может ли американский президент Джо Байден управлять военными и урегулировать сложившийся конфликт. Баширов напомнил, что НАТО по-прежнему поставляет оружие на Украину, а годом ранее альянс задумывал захватить «белорусский балкон».

«Если НАТО откажется и Байден не сможет сообразить что к чему, то радары в Польше, Чехии и Румынии могут отсчитать потенциальные минуты до подлета нацеленных ракет. А что? Мы-то в Москве тоже уже в прицеле», — заключил Баширов.

Ранее Баширов описал сценарий возможного конфликта России и Европы. По его мнению, в ситуации начала боевых действий Россия выживет, а Европа исчезнет. Однако это крайне маловероятно, отметил политолог.