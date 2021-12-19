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Раскрыта причина богатства США

В «БКС Мир инвестиций» заявили, что богатство США объясняется большим долгом

Фото: Pixabay

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с агентством «Прайм» раскрыл причину богатства США.

Эксперт объяснил, Соединенным Штатам удается так долга оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг.

Глава управления заявил, что долг страны составляет астрономические 28 триллионов долларов. При этом активно берут в долг и граждане страны, однако их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.

В то же время ситуация остается в равновесии из-за способности правительства страны обслуживать свои долги. Так, для финансирования бюджета США выпускают облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства. Свой вклад в том числе вносят и низкие процентные ставки в стране, а также возможность неограниченно печатать доллары, заключил Шеин.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что появление омикрон-штамма и рост заражений коронавирусом несут риски для американской экономики. По его словам, экономисты в правительстве Соединенных Штатов в настоящее время не готовы дать прогноз, насколько сильным будет воздействие распространения нового варианта вируса на национальную экономику.

Марина Совина
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