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В США заявили о рисках для экономики из-за омикрон-штамма

Глава ФРС Пауэлл: появление омикрон-штамма и рост заражений несут риски для экономики США
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Rod Lamkey/ Globallookpress.com

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что появление омикрон-штамма и рост заражений коронавирусом несут риски для американской экономики, передает ТАСС.

По его словам, экономисты в правительстве Соединенных Штатов в настоящее время не готовы дать прогноз, насколько сильным будет воздействие распространения нового варианта вируса на национальную экономику.

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«Мы далеки от того, чтобы знать, чем это окажется», — отметил Пауэлл. Он пояснил, что омикрон вполне может добраться до США и вытеснить дельту в качестве доминирующего штамма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. В ВОЗ и ВБ подчеркнули, что пандемия вызвала сильнейший с 1930-х годов экономический кризис, поэтому людям стало труднее платить за лечение. Отмечается, что финансовые трудности будут становиться все интенсивнее с учетом роста бедности, падения доходов и сложностей государств с получением налогов.

Марина Совина
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