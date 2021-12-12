ВОЗ заявила об угрозе крайней бедности для полумиллиарда людей из-за пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ) заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклады организаций.

Отмечается, что COVID-19 привел к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвал чрезмерную напряженность системы здравоохранения. В результате впервые за десять лет снизилась иммунизация населения и возросла смертность от малярии и туберкулеза.

В ВОЗ и ВБ подчеркнули, что пандемия вызвала сильнейший с 1930-х годов экономический кризис, поэтому людям стало труднее платить за лечение. Авторы докладов предполагают, что финансовые трудности будут становиться все интенсивнее с учетом роста бедности, падения доходов и сложностей государств с получением налогов.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира возобновить и ускорить шаги, направленные на доступ граждан к медицинским услугам, в том числе повысить расходы на здравоохранение и социальную поддержку.

«Сейчас нам необходимо построить системы здравоохранения, которые были бы достаточно сильны, чтобы выдержать потрясения, такие, как будущая пандемия, и мы должны следовать этим курсом к всеобщему охвату услугами здравоохранения», — подчеркнул он.

Ранее ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма. Отмечается, что он способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче. По данным организации, к 9 декабря случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в 63 странах мира.

