Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ заявила об угрозе крайней бедности для полумиллиарда людей из-за пандемии

ВОЗ: 500 млн человек могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии коронавируса

Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ) заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклады организаций.

Отмечается, что COVID-19 привел к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвал чрезмерную напряженность системы здравоохранения. В результате впервые за десять лет снизилась иммунизация населения и возросла смертность от малярии и туберкулеза.

Материалы по теме:
«Нехватка вакцин — это позор» Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Нехватка вакцин — это позор»Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
8 сентября
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки. Что известно про омикрон и насколько он опасен?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.Что известно про омикрон и насколько он опасен?
27 ноября

В ВОЗ и ВБ подчеркнули, что пандемия вызвала сильнейший с 1930-х годов экономический кризис, поэтому людям стало труднее платить за лечение. Авторы докладов предполагают, что финансовые трудности будут становиться все интенсивнее с учетом роста бедности, падения доходов и сложностей государств с получением налогов.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира возобновить и ускорить шаги, направленные на доступ граждан к медицинским услугам, в том числе повысить расходы на здравоохранение и социальную поддержку.

«Сейчас нам необходимо построить системы здравоохранения, которые были бы достаточно сильны, чтобы выдержать потрясения, такие, как будущая пандемия, и мы должны следовать этим курсом к всеобщему охвату услугами здравоохранения», — подчеркнул он.

Ранее ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма. Отмечается, что он способен распространяться быстрее, чем вариант дельта, однако вызванная им болезнь переносится легче. По данным организации, к 9 декабря случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в 63 странах мира.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии призвал возобновить «нормандский формат»
Пьяный мужчина напал на полицейских с ножом и саперной лопаткой
Московский рыбак назвал виды обитающих в водоемах столицы пресноводных
В Германии заявили о невозможности одобрить «Северный поток-2»
ВОЗ заявила об угрозе крайней бедности для полумиллиарда людей из-за пандемии
Найден способ снизить смертность от коронавируса
Голые полицейские спасли собаку из ледяного озера
Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных в 2022 году
В Москве жестоко избили сына известного актера
ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter