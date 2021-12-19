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Российский академик рассказал об ослаблении уханьского штамма COVID-19

Академик РАН Зверев заявил, что ученые ослабили уханьский штамм COVID-19

Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Российский академик РАН Виталий Зверев в интервью «Радио России» рассказал об ослаблении уханьского штамма COVID-19 в Институте вакцин и сывороток имени Мечникова. Его слова приводит РБК.

«Нам удалось аттенуировать коронавирус, вот тот самый уханьский штамм, который растет при пониженной температуре», — заявил он.

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Зверев добавил, что «никто не хочет говорить о живой вакцине», поскольку для этого нужно изучить склонность к реверсиям, то есть обратным мутациям. По его словам, не исключено, что подобное будет доказано в будущем, однако никто не разрешит «это использовать как вакцину», поскольку препарат не должен вызывать заболевание ни в какой форме, даже в легкой.

«Поэтому говорить, что это как бы природная вакцина или искусственно сделанная, не совсем верно, потому что заболевания-то она вызывает, да, легкие, но вызывает», — сказал Зверев, добавив, что не должно быть ни единого шанса, что этот вирус вдруг вызовет заболевание у человека с ослабленной иммунной системой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину против коронавируса CovavaxTM, изготовленную индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax. CovavaxTM — белковая вакцина, созданная по более старой технологии, которая годами использовалась для производства других видов вакцин.

Марина Совина
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