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Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка

MK.RU: укравшая 23 млн кассирша Григорьева могла пойти на преступление из-за любовника

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка. Знакомая женщины считает, что она пошла на преступление из-за любовника. Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет MK.RU.

Собеседница издания предположила, что совершившая кражу Анна Григорьева слишком доверчива и стала марионеткой в руках мужчины.

«Она точно не мошенница, не воровка... Подозреваю, ее подставили. У меня есть своя версия — Аня сильно влюбилась. Любовник мог наплести ей, что ему грозит опасность и нужны деньги», — приводит издание ее слова.

Ранее в декабре стало известно, что в городе Ачинск Красноярского края кассирша местного банка похитила 23 миллиона рублей и скрылась. Женщина пряталась больше недели, но мать уговорила ее сдаться полицейским. Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК России, кассиршу арестовали.

Известно также, что до 7 февраля 2022 года суд арестовал мужа Анны Григорьевой Дениса. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе расследования установлено, что 30-летний супруг причастен к преступлению.

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Евгения Куликова
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