Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка
Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка. Знакомая женщины считает, что она пошла на преступление из-за любовника. Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет MK.RU.
Собеседница издания предположила, что совершившая кражу Анна Григорьева слишком доверчива и стала марионеткой в руках мужчины.
«Она точно не мошенница, не воровка... Подозреваю, ее подставили. У меня есть своя версия — Аня сильно влюбилась. Любовник мог наплести ей, что ему грозит опасность и нужны деньги», — приводит издание ее слова.
Ранее в декабре стало известно, что в городе Ачинск Красноярского края кассирша местного банка похитила 23 миллиона рублей и скрылась. Женщина пряталась больше недели, но мать уговорила ее сдаться полицейским. Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК России, кассиршу арестовали.
Известно также, что до 7 февраля 2022 года суд арестовал мужа Анны Григорьевой Дениса. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе расследования установлено, что 30-летний супруг причастен к преступлению.