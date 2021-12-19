Суд арестовал мужа укравшей миллионы из российского банка кассирши

Ачинский городской суд заключил под стражу мужа кассирши, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей из российского банка. Об этом стало известно Telegram-каналу «Ачинский набат».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте супруга кассирши, ближайшее время он проведет в СИЗО. По предварительной версии, мужчина заставил жену похитить деньги из отделения банка, где она работала.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что Ачинский городской суд избрал меру пресечения кассирше. Женщину арестовали по ходатайству следствия. Уточнялось, что ее заключили под стражу на один месяц и 24 дня.

14 декабря кассирша решила сдаться полицейским после уговоров матери. Женщина скрывалась больше недели после кражи 23 миллионов из банка. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК России.

8 декабря стало известно, что в Ачинске начали поиски кассирши местного банка, скрывшейся, по версии следствия, с 23 миллионами рублей. Женщина открыла сейфы, забрала оттуда 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Деньги она сложила в коробки и унесла с собой.