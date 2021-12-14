Укравшая 23 миллиона рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери

Заподозренная в краже из банка 23 миллионов рублей кассир из Ачинска (Красноярский край) скрывалась больше недели, но сдалась полиции по просьбе матери. Об этом во вторник, 14 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, для раскрытия преступления в помощь полицейским из Ачинска были направлены оперативники Управления уголовного розыска Красноярского главка МВД, которые повторно отработали родственные и другие связи подозреваемой. Один из оперативников предположил, что мать подозреваемой на самом деле знает, где та находится.

Было принято решение еще раз побеседовать с ней (с матерью подозреваемой — прим. "Ленты.ру"). Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию Официальный представитель МВД России Ирина Волк

О задержании кассира из Ачинска Анны Григорьевой сообщалось ранее: женщина сдалась вечером 13 декабря.

Кража была совершена 8 декабря

8 декабря СМИ сообщили, что в Ачинске ведется поиск кассира местного банка Анны Григорьевой, скрывшейся, по версии следствия, с 23 миллионами рублей. В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро.

Вместе с деньгами пропала и кассир Григорьева

Как считают следователи, она сложила деньги в коробку, вынесла ее с работы и скрылась. О пропавшей без вести Анне 7 декабря в полицию заявила ее мать. Правоохранительные органы начали поиск кассира.

Хищение денег из банка попало на видео

Региональное управление МВД России распространило кадры, на которых запечатлено хищение денег из банка в Ачинске. На кадрах видно, как сотрудница банка открывает сейфы, складывает деньги в коробки и уносит их с собой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Коллеги считали кассира ответственным сотрудником

Коллеги Анны Григорьевой из банка Ачинска отмечали, что кассир была ответственным сотрудником, и не поверили в ее виновность.

Никаких странностей в ее поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка Ольга, коллега кассира Анны Григорьевой

Другая коллега добавила, что подозреваемая в краже не отличалась поведением от других сотрудников. «Была абсолютно обычным человеком. С головой всегда все в порядке было», — сказала сотрудница банка.

За Григорьеву переживала даже ее руководитель, отмечала работник банка Евгения. По ее словам, если предположить, что Григорьева присвоила себе 23 миллиона рублей, то, наверное, начальница бы так о ней не отзывалась.

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