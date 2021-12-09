Коллеги подозреваемой в краже 23 миллионов рублей в банке россиянки описали ее

Работники банка Ачинска, где пропали 23 миллиона рублей, описали подозреваемую в краже кассира Анну Григорьеву. По их словам, женщина была ответственным сотрудником, суицидальных наклонностей за ней не замечали. Многие из ее коллег не верят в виновность сотрудницы. Их слова приводит «Газета.Ru».

Одна из коллег Григорьевой по имени Ольга рассказала, что работала с ней год и не замечала странностей в поведении.

«На тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка. Суицидальных наклонностей тоже не было замечено», — заявила россиянка.

Другая коллега добавила, что подозреваемая в краже не отличалась поведением от других сотрудников. «Была абсолютно обычным человеком. С головой всегда все в порядке было», — сказала собеседница издания.

В виновность женщины не верят многие сотрудники. За Григорьеву переживает даже ее руководитель, добавила работник банка Евгения. По ее словам, если предположить, что Григорьева присвоила себе 23 миллиона рублей, то, наверное, начальница бы так о ней не отзывалась.

Ранее сообщалось, что в городе ведется поиск кассирши местного банка, скрывшейся с 23 миллионами рублей. В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро. Также исчезла сотрудница кассы. Она якобы сложила деньги в коробку и вынесла ее. Муж пропавшей россиянки заявил, что у нее были проблемы с ментальным здоровьем и она пыталась покончить с собой.